Ситуація щодо російського вторгнення на 18.08.2023

За добу Сили оборони знищили 24 артилерійських системи, збили 2 гелікоптери ворога: загальні втрати рф становлять уже 256,5 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 256510 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4332 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8410 (+12) од,
- артилерійських систем – 5193 (+24) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4276 (+4),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7658 (+17) од,
- спеціальна техніка ‒ 783 (+10).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!