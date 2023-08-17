18 серпня 2023, 12:58 На росії в порту новоросійська велика пожежа з вибухами та відсутє світло в частині міста - росЗМІ У порту Новоросійська чутно вибухи, спостерігається значне задимлення. Даний порт є надзвичайно важливим для російського експорту нафти. Завдяки спільній роботі відповідних служб – вдалося запобігти загрозі поширення пожежі. Площа пожежі становила 1300 квадратних метрів. У гасінні було залучено 57 осіб та 16 одиниць техніки. Південна транспортна прокуратура організувала перевірку у зв'язку з загорянням відходів біля залізничної колії обмеженого користування на території термінала для зберігання контейнерів у Новоросійську. В тому ж новоросійську на росії спостерігається відсутність світла та води в деяких районах міста упродовж довгого часу, а люди скаржаться на відсутність "людських умов" - соцмережі.

"Електропостачання у місті частково відключено в тих районах, на кабельних лініях яких виявлені нові ділянки пошкоджень. У Приморському районі аварійні бригади повинні під'єднати абонентів до 13:00. Щодо частини Південного району ми займаємося питанням переключення на резервні джерела". - повідомляють місцеві служби новоросійська. Irta-fax irtafax.com