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Суспільна думка
Події
18 серпня 2023, 12:58

На росії в порту новоросійська велика пожежа з вибухами та відсутє світло в частині міста - росЗМІ

У порту Новоросійська чутно вибухи, спостерігається значне задимлення. Даний порт є надзвичайно важливим для російського експорту нафти.

Завдяки спільній роботі відповідних служб – вдалося запобігти загрозі поширення пожежі.

Площа пожежі становила 1300 квадратних метрів. У гасінні було залучено 57 осіб та 16 одиниць техніки.

Південна транспортна прокуратура організувала перевірку у зв'язку з загорянням відходів біля залізничної колії обмеженого користування на території термінала для зберігання контейнерів у Новоросійську.

В тому ж новоросійську на росії спостерігається відсутність світла та води в деяких районах міста упродовж довгого часу, а люди скаржаться на відсутність "людських умов" - соцмережі.
"Електропостачання у місті частково відключено в тих районах, на кабельних лініях яких виявлені нові ділянки пошкоджень. У Приморському районі аварійні бригади повинні під'єднати абонентів до 13:00. Щодо частини Південного району ми займаємося питанням переключення на резервні джерела". - повідомляють місцеві служби новоросійська.

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