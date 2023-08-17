Ворог знову обстрілює Запоріжжя, російські ракети вразили один з районів міста

18 серпня 2023, 15:57

Запоріжжя знову стало об'єктом агресії з боку росії, – ракети вразили один з районів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в своєму каналі Telegram у п'ятницю, 18 серпня.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру", - наголосив він.

Секретар міської ради Запоріжжя Андрій Куртєв також повідомив у своєму телеграм-каналі, що в результаті вибухової хвилі було пошкоджено вікна квартир і балконів, а також вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Також було зафіксовано незначні пошкодження двох освітніх закладів.

"Наразі фахівці районної адміністрації та служби місцевого житлово-комунального господарства проводять обстеження для оцінки обсягу збитків у будинках та для проведення робіт з відновлення після удару. Щодо можливих постраждалих наразі немає ніякої інформації", - розповів він.

Варто нагадати, що протягом останньої доби російські військові здійснили 79 атак на 20 населених пунктів Запорізької області, що призвело до руйнування житлових будинків, господарських споруд та інфраструктурних об'єктів.