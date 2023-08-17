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Суспільна думка
Події
18 серпня 2023, 15:57

Ворог знову обстрілює Запоріжжя, російські ракети вразили один з районів міста

Запоріжжя знову стало об'єктом агресії з боку росії, – ракети вразили один з районів. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко в своєму каналі Telegram у п'ятницю, 18 серпня.

"Ворог завдав ракетного удару по одному з районів обласного центру", - наголосив він.

Секретар міської ради Запоріжжя Андрій Куртєв також повідомив у своєму телеграм-каналі, що в результаті вибухової хвилі було пошкоджено вікна квартир і балконів, а також вікна на сходових клітинах у трьох багатоповерхових будинках. Також було зафіксовано незначні пошкодження двох освітніх закладів.

"Наразі фахівці районної адміністрації та служби місцевого житлово-комунального господарства проводять обстеження для оцінки обсягу збитків у будинках та для проведення робіт з відновлення після удару. Щодо можливих постраждалих наразі немає ніякої інформації", - розповів він.

Варто нагадати, що протягом останньої доби російські військові здійснили 79 атак на 20 населених пунктів Запорізької області, що призвело до руйнування житлових будинків, господарських споруд та інфраструктурних об'єктів.

Джерело: "Запорізька ОВА"
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