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Суспільна думка
Суспільство
18 серпня 2023, 20:34

Програму тимчасового захисту для українців в США продовжено до 2025 року

США продовжили термін дії статусу тимчасового захисту для українських громадян до 19 квітня 2025 року. Ця програма призначена для тих, хто шукає притулок від конфлікту на батьківщині. Важливо зазначити, що за розширеними правилами до програми будуть прийматися українці, які мешкали в Сполучених Штатах на 16 серпня 2023 року.

Повідомлення про продовження терміну статусу надійшло від Міністерства національної безпеки. Відзначається, що нинішня ситуація в Україні, обумовлена воєнним вторгненням росії та гуманітарною кризою, вимагає тривалої підтримки та захисту тих українців, які не можуть повернутися додому.

Міністр національної безпеки США Алехандр Майоркас відзначив: «Сполучені Штати продовжують надавати безпеку і захист українцям, які залишились в США через обставини війни та конфлікту на рідній землі».

За новими правилами, українські студенти, які перебувають у США за навчальною візою F-1, зможуть звернутися з проханням про дозвіл на роботу, не втрачаючи право на перебування в країні під статусом тимчасового захисту.

Наразі, програмою тимчасового захисту користується близько 26 тисяч українців, що проживають в США. За приблизними розрахунками, ще 166,7 тисячі українців можуть відповідати критеріям для участі в цій програмі.

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