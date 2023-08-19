У ніч на 19 серпня 2023 року знищено 15 «шахедів»

19 серпня 2023, 15:44

У ніч на 19 серпня 2023 року рашисти атакували з північного напрямку ударними БпЛА «Shahed-136/131». Усього було випущено 17 ударних дронів з району Курська.

У північних та центральних, а також і західних областях працювала протиповітряна оборона.

💥 Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії з ППО інших складових Сил оборони України знищено 15 ворожих безпілотників.

За минулу добу 18 серпня 2023 року протиповітряній обороні вдалось знищити шість безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня різних типів та один ударний типу «Ланцет».

✈️ Авіація Повітряних Сил за минулу добу завдала більше ніж 10 групових ударів по об’єктах, районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.