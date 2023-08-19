19 серпня 2023, 16:24

Безпілотний літальний апарат вдарив по російській авіабазі "Сольці", яка розташована неподалік від однойменного міста в Новгородській області на росії. Цю інформацію розповів воєнний кореспондент Андрій Цаплієнко. Він опублікував відповідні фотографії у соціальних мережах, а також поділився докладними деталями на своєму Telegram-каналі в суботу, 19 серпня.

"Там базуються вбивці мирних українців, стратегічні бомбардувальники Ту-22М3. Один з літаків пошкоджено", - заявив журналіст.

За його словами, незабаром після атаки на авіабазу "Сольці", відбувається переміщення декількох літаків Ту-22М3 на іншу авіабазу під назвою "Оленья".

За іншою інформацією, – на аеродромі "Сольці" було зафіксовано пошкодження щонайменше двох російських бомбардувальників Ту-22М3.