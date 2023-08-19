На росії підтвердили вибухову подію на авіабазі «сольці» та пошкодження літака

19 серпня 2023, 18:29

Міністерство оборони російської федерації підтвердило у Telegram-каналі в суботу, 19 серпня, вибухову подію, пов'язану з атакою на військову авіабазу, розташовану під однойменним містом Сольці в Новгородській області. Окупанти традиційно звинуватили в цій події Україну.

В міністерстві рф повідомили, що безпілотник коптерного типу намагався атакувати військовий аеродром, проте, як стверджують у російському інформаційному просторі, – його було "збито за допомогою стрілецької зброї".

Незважаючи на ці заяви, в результаті атаки все ж таки виникла пожежа на стоянці літаків, яку "швидко ліквідували", повідомляють офіційні джерела на росії.

Міністерство оборони рф додало, що після атаки один літак отримав пошкодження, однак, ніхто не постраждав.

Варто відзначити, що соціальні мережі активно поширюють фотографії з місця події, на яких видно велику кількість диму.

Нагадаємо, раніше український військовий кореспондент Андрій Цаплієнко повідомив про атаку на авіабазу "Сольці" та вказав, що саме там розташовані російські стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.