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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
19 серпня 2023, 12:16

Ситуація щодо російського вторгнення на 19.08.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 257 тис. осіб, знищено більше ніж 5200 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 257010 (+500) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4340 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8424 (+14) од,
  • артилерійських систем – 5212 (+19) од,
  • РСЗВ – 714 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7665 (+7) од,
  • спеціальна техніка ‒ 785 (+2).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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