Ситуація щодо російського вторгнення на 19.08.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 257 тис. осіб, знищено більше ніж 5200 артилерійських систем ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 257010 (+500) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4340 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8424 (+14) од,
- артилерійських систем – 5212 (+19) од,
- РСЗВ – 714 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 486 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7665 (+7) од,
- спеціальна техніка ‒ 785 (+2).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!