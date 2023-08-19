В розшук оголошена «начальницю відділу освіти» окупаційної адміністрації на Луганщині

Прокурори Луганської обласної прокуратури направили до суду обвинувальний акт стосовно «начальниці відділу освіти» окупаційної адміністрації за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Слідством встановлено, що в липні 2022 року сєвєродончанка, ексначальниця адміністративно-господарського відділу в управлінні освіти Сєвєродонецької міської ВЦА, перейшла на бік ворога.
Окупанти довірили їй очолювати «відділ освіти адміністрації міста Сєвєродонецьк лнр».
Дотепер вона організовує навчальний процес у місті за стандартами рф.
Задокументовано, що обвинувачена восени 2022 року та навесні 2023 року брала участь у так званих «урочистих» заходах, присвячених дню працівників освіти та «патріотичному проєкті» щодо вшанування пам’яті «героїв бойових дій».
Наразі жінка перебуває на території псевдореспубліки.
Вона оголошена в розшук.
Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.