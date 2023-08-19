Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
19 серпня 2023, 13:03

Під обстріл рф потрапив «Пункт незламності» у Часовому Яру, є поранені

По місту Часів Яр в Донецькій області, в п'ятницю, 18 серпня, – російські військові здійснили артилерійський обстріл Пункту незламності. Ця спеціальна точка є важливим центром для отримання гуманітарної допомоги місцевим жителям, підзарядки телефонів тощо. - повідомила Донецька обласна прокуратура.

На жаль, внаслідок цього обстрілу було поранено четверо громадян. Ворожі снаряди були спрямовані в житловий район у центрі міста, де розташований Пункт незламності. Чисельні вибухи спровокували пожежі у двох багатоповерхових будинках. Пошкоджено також прилеглий сквер та околиці житлових будинків, вікна, двері, покрівлі та балкони.

У наслідок інциденту отримали травми троє громадян похилого віку. Дві жінки у віці 73 і 76 років, які перебували на вулиці, а також 72-річний чоловік, потрапили під обстріл. Останнього довелося госпіталізувати до лікарні з численними осколковими пораненнями.

Серед постраждалих є і 67-річний працівник гуманітарного штабу.

Джерело: "Донецька обласна прокуратура"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: