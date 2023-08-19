Під ворожим ударом опинився центр Чернігова: багато загиблих та поранених

19 серпня 2023, 13:30

Сьогодні, близько 11:30 ранку, на місто Чернігів відбулась ракетна атака російських військових. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. У той момент, коли місто занурене в буденних справах вихідного дня, – лунала повітряна тривога.

"На жаль, ворожа армія обстріляла центр Чернігова. Вірогідно, це була балістична ракета. Рекомендую всім залишатися в укриттях. Подробиці події будуть надалі уточнюватися", - повідомив Чаус у своєму Telegram-каналі.

Пізніше в.о. міського голови Чернігова Олександр Ломако додав, що вже є звіти про загиблих та поранених через обстріли. Наразі точна кількість постраждалих та нові подробиці події наразі встановлюються, на місці ворожого обстрілу працюють всі служби реагування на надзвичайні ситуації.

Президент України Володимир Зеленський висловив своє співчуття рідним загиблих і поділився відео, що демонструє наслідки російської атаки.

Однак, о 13:00 годині МВС України повідомило, що внаслідок ракетного удару загинуло щонайменше п'ятеро людей, а ще більше ніж 40 отримали поранення внаслідок ворожої агресії.

"Загальне враження — суботній святковий ранок, люди виходили з церкви, утримуючи кошики з посвяченими яблуками... Проте станом на 13:00 вже відомо про 42 особи, що постраждали від російського ракетного удару по будівлі Драматичного театру у Чернігові. П'ятеро людей загинули, а 37 отримали травми, серед яких 11 дітей. Усім пораненим надається необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні від МВС України.