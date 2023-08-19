19 серпня 2023, 14:01 Чернігів: збільшилась кількість жертв, загинула дитина Сьогодні, близько 11:30 ранку, на місто Чернігів відбулась ракетна атака російських терористів. Про це повідомив голова ОВА В'ячеслав Чаус. Виконувач обов'язків міського голови Чернігова, Олександр Ломако, – повідомляє про 6 загиблих, з яких 1 дитина, внаслідок ракетного удару по центру Чернігова. «У лікарні померла шестирічна дівчинка, її мама перебуває у важкому стані», – повідомив очільник МВС Ігор Клименко. " Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Чернігову. 19 серпня росіяни вдарили по Чернігову, відбулося руйнування даху драмтеатру з послідуючою пожежею. Також пошкоджено скління вікон 3 ДПРЧ м. Чернігів. Ліквідовано пожежу магазину. Від ДСНС залучено 56 осіб та 12 од. техніки. На місці працює МОГ ГУ та психологи. Залучено 12 бригад ШМД.", - йдеться у повідомленні від МВС України. Джерело: "Чернігівська ОВА, ДСНС" irtafax.com