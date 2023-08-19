Стали відомі подробиці ранкової пожежі під Києвом, є постраждалі

19 серпня 2023, 14:49

Міністр внутрішніх справ, Ігор Клименко, поділився деталями щодо ранкового вибуху та сильної пожежі поблизу Києва. За його словами, загоряння сталося в одному зі складських приміщень, розташованих на території Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Є постраждалі працівники експертної служби.

«Інформація про причини уточнюється. Однозначно — не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізовано. Понад 20 рятувальників та п'ять одиниць техніки гарнізонів Київської області та м. Києва залучені до гасіння вогню». – йдеться в повідомленні.

Згодом у МВС зазначили, що за попередньою інформацією, під Києвом експерти ДНДКЦ проводили експертизу вибухонебезпечних предметів. Відбулася детонація.