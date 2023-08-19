У Чернігові знов зросла кількість жертв та поранених

19 серпня 2023, 16:31

Міністра внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив:

"У Чернігові виявили тіло ще однієї жертви. Невпізнана жінка. Кількість загиблих зросла до 7.

За медичною допомогою звернулося 90 поранених. З них 10 поліцейських та 12 дітей. Госпіталізовано 25 людей.

12-річну дівчинку терміново доставляють реанімобілем до Києва. Дитина в тяжкому стані.

На даху одного з будинків розгорілася пожежа. Рятувальники ДСНС оперативно загасили вогонь. На місці працюють 20 слідчо-оперативних груп поліції Чернігівщини та 2 криміналістичні лабораторії".

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"Станом на 15:25 від атаки терористів на центр Чернігова постраждало 117 осіб, з них 7 загинуло", – написав виконуючий обов'язки мера міста Олександр Ломако.

Трохи пізніше він додав: "У зв‘язку з терористичною атакою РФ на Чернігів 19-21 серпня оголошено днями жалоби".

Також відреагував на трагедію в Чернігові Президент України:

"Ось що таке сусідство з терористичною державою, ось проти чого ми об’єднуємо увесь світ. Російська ракета влучила просто в центр міста, у наш Чернігів. Площа, політехніка, театр. Звичайний суботній день, який Росія перетворила на день болю та втрат. Є загиблі, є поранені. Мої співчуття тим, хто втратив рідних… Усі служби працюють на місці: рятувальники, поліція, медики. Кожен, хто потрібен.

Зробимо ще більше для консолідації світу проти російського терору. Дамо ще більше нашій державі для захисту життя. Росія повинна програти в цій війні, щоб життя перемогло". - Володимир Зеленський.