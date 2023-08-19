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Суспільна думка
Події
20 серпня 2023, 17:22

Вибух під Києвом в приміщенні МВС: є загиблі

Трагічна подія сталася у селі Петропавлівська Борщагівка, розташованому під Києвом, де стався вибух в Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі МВС.

Ця подія призвела до втрат життя працівників цього центру. Інформацію про це повідомило "Суспільне", посилаючись на Ірину Прянішнікову, – речницю поліції Київської області.

За її словами, в результаті вибуху – загинули чотири працівники криміналістичного центру.

Як вже відомо, вчора в день, 19 серпня, – пролунала серія вибухів неподалік Києва, в районі Кільцевої дороги. Зазначимо, що влада не оголошувала повітряної тривоги у місті на той час.

Служба з надзвичайних ситуацій України доповіла про пожежу, яка спалахнула у складському приміщенні села Петропавлівська Борщагівка. Проте згодом глава МВС Олександр Клименко уточнив інформацію, вказавши, що пожежа фактично сталася на території науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Джерело: "Суспільне", "МВС"
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