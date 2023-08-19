Ракета «Іскандер-М» для удару по Чернігову була налаштована на вибух в повітрі над ціллю

20 серпня 2023, 18:52

росія вчинила удар по центру Чернігова за допомогою ракети "Іскандер-М". Детальніше про подію розповів Юрій Бєлоусов – керівник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора.

«Ракета була налаштована таким чином, що вона підірвалася в повітрі. Такий вид налаштувань робиться для того, щоб збільшити максимальне ураження живої сили на відкритій місцевості. Драмтеатр, безумовно, також отримав пошкодження, але є припущення, що основна сила вибуху була спрямована на оточуючих людей», — сказав він в ефірі національного телемарафону.

Згідно з його словами, розслідування наразі зосереджене на вивченні обставин, пов'язаних з організацією виставки дронів, яка відбувалася під час ракетного удару. Спеціалісти також докладають зусиль для встановлення осіб, що взяли участь у плануванні та виконанні удару, та конкретної військової частини, яка запустила ракету. Досліджується версія про можливе наведення удару з боку ворожих агентів на території України.

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації Вʼячеслав Чаус уточнив, що виставка дронів була запланована без прямої присутності глядачів. Організатори забезпечили виключно закриту зустріч представників бізнесу та волонтерів, і взяли на себе охорону громадського порядку та медичне обслуговування.

Слід зазначити, що після початку повітряної тривоги, учасники виставки та організатори відправилися в укриття, але загальна кількість постраждалих все одно була значною. Більшість з них — люди, які перебували поблизу або пересувалися транспортом.

Важливо відзначити, що інцидент стався в суботу, 19 серпня, приблизно о 11:30, коли балістична ракета вдарила по центру Чернігова. Унаслідок цього — загинуло сім осіб, ще понад 140 отримали поранення.

Атака була спрямована майже на драмтеатр, де в цей момент проходила виставка дронів з назвою "Люті пташки". Ініціаторка заходу Марія Берлінська зазначила, що хоча подію анонсували публічно, – конкретні деталі місця проведення були розкриті лише зареєстрованим учасникам за години до початку події.