Окупанти на Херсонщині вбили цивільного, скинувши вибуховий пристрій з БпЛА

20 серпня 2023, 20:58

У Новобериславі Херсонської області сталася трагічна подія, коли російські загарбники впустивши безпілотник – скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який просто йшов вулицею.

Про цю подію стало відомо завдяки повідомленню глави Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у своєму Telegram-каналі в неділю, 20 серпня.

"Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці.", - відзначив Прокудін у своєму повідомленні.