Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 серпня 2023, 20:58

Окупанти на Херсонщині вбили цивільного, скинувши вибуховий пристрій з БпЛА

У Новобериславі Херсонської області сталася трагічна подія, коли російські загарбники впустивши безпілотник – скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який просто йшов вулицею.

Про цю подію стало відомо завдяки повідомленню глави Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у своєму Telegram-каналі в неділю, 20 серпня.

"Близько 15:30 окупанти з безпілотника скинули два вибухові пристрої на чоловіка, який йшов вулицею Новоберислава. Від отриманих поранень 33-річний місцевий житель загинув на місці.", - відзначив Прокудін у своєму повідомленні.

Джерело: "Херсонська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: