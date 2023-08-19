В ЗСУ розповіли, скільки часу опановували наші захисники ЗРК Patriot

20 серпня 2023, 13:33

Впродовж декількох тижнів, а не місяців, українські військові вивчали систему Patriot, повідомив Микола Олещук, командувач Повітряних Сил Збройних Сил України, під час ефіру телемарафону «Єдині новини».

«Коли ми готувалися до освоєння американської системи Patriot, початкова програма передбачала 10 місяців навчання. Проте, в ході тренувань на американській землі виявилося, що нашим військовим досить 10 тижнів для опанування цієї техніки. Такий швидкий успіх свідчить про високу кваліфікацію наших офіцерів Повітряних Сил України», - наголосив представник ЗСУ.

Він також підкреслив, що на початку російської агресії українській армії дуже не вистачало ресурсів для відвертання загрози. В перші дні повномасштабного вторгнення рф – була зустріч з президентом Зеленським, під час якої Олещук доповів, зокрема, і про те, що систему протиповітряної оборони треба покращувати.

«Тих сил і засобів, які в нас були на той час, було дуже мало. Ми знали, що тими силами та засобами, які є, – ми просто завдання не виконаємо», - сказав Олещук.

Однак, завдяки міжнародній підтримці та появі необхідного озброєння, – Україна зуміла суттєво покращити свою протиповітряну оборону. Зокрема, Микола Олещук підкреслив, що один зі збройних комплексів NASAMS в змозі замінити до п'яти зенітно-ракетних комплексів С-300 з відносно невеликою кількістю пускових установок. Він також зауважив, що знищено значну кількість цілей завдяки іноземним протиповітряним комплексам.