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Суспільна думка
Події
20 серпня 2023, 14:05

На росії в Курську палав залізничний вокзал від удару БпЛА – росЗМІ

У Курську, на росії, безпілотник атакував приміщення місцевого залізничного вокзалу. Про це у неділю, 20 серпня, повідомляють росЗМІ.

Зазначається що, він врізався в дах будівлі залізничного вокзалу, після чого виникла пожежа.

"Пожежу було ліквідовано о 03:46. Зазнали пошкоджень дах, фасад, 1-ша платформа. Внаслідок вибухової хвилі є пошкодження у залі очікування та пішохідному тунелі. Ми розпочнемо ремонт найближчим часом", - розповів губернатор роман. - "Вхід і посадка у потяги після проходження перевірки здійснюється через північний і південний боки без входу до вокзалу. 1-ша платформа тимчасово закрита до усунення всіх наслідків удару, посадка відбувається з 2-ї та 3-ї платформ".

Губернатор провів розмову з керівництвом залізниці. На момент вибуху у будівлі було 50 пасажирів, яких оперативно евакуювали. З 5 поранених від осколків, 2 відмовились від медичної допомоги, 3 були направлені для огляду в КОМКБ і вже виписані додому.

Зараз волонтери працюють на території вокзалу та допомагають пасажирам при посадці.

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