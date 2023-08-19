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Суспільна думка
Події
20 серпня 2023, 14:43

Харківщина під постійним обстрілом ворога: є поранені та руйнування – ОВА

Уранці 20 серпня відбулася атака російських сил на місто Куп'янськ, що знаходиться в Харківській області. На жаль, внаслідок обстрілу – один із мирних мешканців був поранений. Офіційна інформація про це надійшла від Харківської обласної військової адміністрації.

Зазначається, що постраждалому чоловіку приблизно 40 років. Була надана медична допомога, лікарі зробили все можливе для його порятунку.

Крім цього, під ворожою атакою також опинились декілька інших населених пунктів Харківської області.

Зокрема, у місті Куп'янськ пошкоджено приватний будинок через обстріл та сталася пожежа на території м'ясокомбінату. Також артилерія ворога призвела до виникнення пожежі на території лісництва у селі Кругляківка Куп'янського району.

На жаль, наслідки обстрілів виявились серйозними для декількох інших населених пунктів також. В смт Козача Лопань пошкоджено чотири приватні будинки, а в селі Чернещина постраждало будівля агропідприємства.

Інші населені пункти також не залишилися осторонь російської агресії. Наприклад, у селі Олександрівка Богодухівського району зазнали значних пошкоджень складські приміщення та господарські споруди цивільних підприємств.

Село Вільча Чугуївського району – пошкоджено 11 приватних будинків, а також будівлі дитячого садку, пансіонату, пекарні та церкви.

Джерело: "Харківська ОВА, ДСНС"
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