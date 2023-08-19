В Бурятиії на росії змило дамбу та суттєво пошкодило Байкало-Амурську магістраль – росЗМІ

20 серпня 2023, 15:46

В Бурятії, що знаходиться на росії, відбулося стихійне лихо, – річка спричинила пошкодження дамби, що призвело до розмивання залізничних колій Байкало-Амурської магістралі. Про це повідомлено інформаційним ресурсом «Медуза», який посилається на дані місцевої адміністрації.

Відомо, що внаслідок руйнування дамби, було пошкоджено 200 метрів залізничної траси, а також пошкоджено 10 опор контактної мережі. У зв'язку з цим, – рух поїздів на цій ділянці був призупинений.

За заявами представників органів влади, збитки від цієї пригоди можуть суттєво вплинути на економіку регіону. Орієнтовану суму збитку вже зараз розраховують у мільярдах рублів.

Ліквідація наслідків вимагатиме значних зусиль. Влада на місцях оцінює, що процес відновлення і ремонту може тривати тижні.

Станом на 14:00 20 серпня проклали насипну дорогу до зруйнованої дамби. Почались підготовчі роботи, для яких назбирали 226 чоловік, 64 одиниці техніки.