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Суспільна думка
Події
20 серпня 2023, 16:53

Під обстрілом Вовчанськ та Купп’янськ: загинув чоловік та 11 поранено

Окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську. Внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 мирних мешканців і фельдшер. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram в неділю, 20 серпня.

У м. Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка не експлуатується. Рятувальники ліквідували загоряння.

"Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі", - написав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Куп’янськ. Повідомлялося про одного пораненого місцевого мешканця.

Джерело: "Харківська ОВА"
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