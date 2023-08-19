Під обстрілом Вовчанськ та Купп’янськ: загинув чоловік та 11 поранено

20 серпня 2023, 16:53

Окупанти завдають інтенсивних ударів по Вовчанську Чугуївського району та Куп’янську. Внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 мирних мешканців і фельдшер. Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram в неділю, 20 серпня.

У м. Вовчанськ внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка не експлуатується. Рятувальники ліквідували загоряння.

"Під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі", - написав очільник ОВА.

Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни атакували Куп’янськ. Повідомлялося про одного пораненого місцевого мешканця.