Ситуація щодо російського вторгнення на 21.08.2023

За добу Сили оборони знищили 12 танків та 19 артилерійських систем ворога: загальні втрати рф становлять уже 257,9 тис. осіб – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 257930 (+460) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4358 (+12) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8449 (+14) од,
- артилерійських систем – 5264 (+19) од,
- РСЗВ – 719 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 489 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4309 (+5),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7692 (+12) од,
- спеціальна техніка ‒ 794 (+4).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!