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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
21 серпня 2023, 13:05

Ситуація щодо російського вторгнення на 21.08.2023

За добу Сили оборони знищили 12 танків та 19 артилерійських систем ворога: загальні втрати рф становлять уже 257,9 тис. осіб – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 257930 (+460) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4358 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8449 (+14) од,
  • артилерійських систем – 5264 (+19) од,
  • РСЗВ – 719 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 489 (+0) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4309 (+5),
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7692 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 794 (+4).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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