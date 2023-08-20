США закликали негайно виїхати з Білорусі своїх громадян

21 серпня 2023, 21:18

США звернулися до своїх громадян, що перебувають в Білорусі, із закликом залишити територію цієї держави. Відповідну заяву було розміщено на сайті посольства США у Мінську.

У повідомленні було відзначено, що білоруська влада продовжує підтримувати російську агресію проти України, посилюючи наявність російських військ на своїй території, а також довільно застосовує місцеві закони.

Також було вказано, що Литва, одна з країн ЄС, вже прийняла рішення закрити деякі прикордонні переходи з Білоруссю, та інші країни Євросоюзу можуть вжити подібних заходів.

«Громадяни США у Білорусі мають негайно залишити країну. Розгляньте можливість виїзду через прикордонні переходи, що залишилися з Литвою і Латвією або літаком. Громадянам США не дозволяється в'їжджати до Польщі суходолом з Білорусі. Не виїжджайте до росії чи України», – йдеться у повідомленні.

Варто відзначити, що наразі Балтійські країни та Польща обговорюють можливість повного закриття кордонів з Білоруссю.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба Латвії вже оголосила про мобілізацію своїх співробітників для підсилення контролю на кордоні з Білоруссю.