Депутату райради та двом жителям Луганщини повідомлено про підозру

21 серпня 2023, 13:38

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру у колабораційній діяльності депутату Старобільської районної ради 8 скликання від політичної партії «Наш край» (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, місцевий житель в умовах воєнного стану пішов на співпрацю з ворогом.

У кінці березня 2022 року він приступив до виконання обов’язків «начальника адміністративно-господарчого відділу адміністрації Старобільського району лнр».

На займаній «посаді» займається питаннями господарського обслуговування будівель, споруд і приміщень, розташованих на території району.

Також за процесуального керівництва Сєвєродонецької та Старобільської окружних прокуратур за цією ж статтею повідомлено про підозру ще двом псевдопосадовцям незаконних органів «влади» на тимчасово окупованій території регіону.

Влітку 2022 року житель Сєвєродонецька, колишній начальник місцевої дільниці служби газорозподільних станцій обійняв «керівну» посаду та очолив «Сєвєродонецьку ділянку Державного унітарного підприємства лнр «Луганське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів».

Дотепер фігурант контролює роботу особового складу вказаного підприємства, організовує виконання робіт із відновлення та пуску магістральних газопроводів і газорозподільних станцій.

Мешканка с. Новодеркул Старобільського району, колишня посадова особа органу місцевого самоврядування однієї з територіальних громад Луганщини, навесні 2022 року стала «начальником відділу з питань державної цивільної служби та кадрів адміністрації Біловодського району лнр».

Підозрювана займається підбором «кадрів» та закликає місцеве населення до співпраці з окупантами.

Усім особам загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.