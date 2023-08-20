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Суспільна думка
Події
21 серпня 2023, 20:31

ГУР розповіли про удар по аеродрому рф «Шайковка»: на росії приховують втрату літака

Після нанесення удару на російський аеродром «Шайковка», що знаходиться в Калузькій області, відзначено пошкодження щонайменше одного літака, інформує представник Головного управління розвідки, Андрій Юсов.

Відповідно до інформації ГУР, – ця атака була здійснена за допомогою дрона. Він також підкреслив, що російська влада, як завжди, старається мінімізувати реальний обсяг збитків і пошкоджень.

«Ми фіксуємо пошкодження принаймні одного літака. Звичайно ж, режим, що діє на росії, прагне замалювати справжню картину втрат і збитків», - зазначив Юсов.

Представник розвідувального відомства також розкрив деякі подробиці щодо організації цієї операції: «Є люди, які у координації з ГУР виконали поставлені завдання. Прийшли з центральної росії, відпрацювали та успішно повернулися назад. Як і в багатьох інших випадках, – ГУР продовжує виконувати завдання, в тому числі й на території країни-агресора» – поділився він.

Зазначимо, що російські ЗМІ повідомили про атаку дроном-камікадзе на аеродром ще сьогодні вранці. Пропагандистська версія вказувала на те, що це був цивільний коптер, укомплектований сучасною системою визначення положення та потужнішою батареєю.

Нагадаємо, що раніше на росії було оголошено про атаку на аеродром у Новгородській області. За даними ЗМІ, в результаті цього удару Україна вперше змогла повністю знищити стратегічний ядерний бомбардувальник російської армії.

Джерело: "ГУР МО"
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