Знов постраждав тракторист від протитанкової міни на Харківщині - ДСНС

21 серпня 2023, 21:01

Сьогодні, 21 серпня, під Харковом тракторист, зайнятий сільськогосподарськими роботами, – постраждав, підірвавшись на протитанковій міні. Інцидент трапився близько 10 години ранку в селі Шестакове Чугуївського району Харківської області.

Представники Головного управління ДСНС України в Харківській області надали подробиці щодо інциденту:

"Під час виконання сільськогосподарських робіт тракторист, 51-річний чоловік, отримав мінно-вибухову травму, ймовірно, наїхавши на протитанкову міну. Внаслідок цього, у чоловіка поранення середньої тяжкості. Потерпілого госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги та лікування."

Варто пам'ятати, що згідно з повідомленням рятувальників, через військову агресію росії на південно-східних територіях України залишається підвищена мінна небезпека.

Жителям регіону радять бути особливо обережними та дотримувати певних заходів, таких як:

уникати невідомих та неперевірених доріг;

не торкатись будь-яких підозрілих предметів;

уникати відкритих просторів, де можуть знаходитися нерозірвані міни.

У випадку виявлення чого-небудь підозрілого, – слід негайно повідомити відповідні служби державної безпеки за номерами телефонів 101 або 102.