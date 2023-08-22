Ситуація щодо російського вторгнення на 22.08.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 258,3 тис. осіб, знищено більше ніж 8470 бронемашин ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 258340 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4362 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27) од,
- артилерійських систем – 5295 (+31) од,
- РСЗВ – 721 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 491 (+2) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30) од,
- спеціальна техніка ‒ 797 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!