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Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
22 серпня 2023, 12:20

Ситуація щодо російського вторгнення на 22.08.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила 258,3 тис. осіб, знищено більше ніж 8470 бронемашин ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 258340 (+410) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4362 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8476 (+27) од,
  • артилерійських систем – 5295 (+31) од,
  • РСЗВ – 721 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 491 (+2) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4312 (+3),
  • крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 7722 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 797 (+3).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

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