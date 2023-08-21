На москві суд підтвердив “вирок лнр” українському правозахиснику Максиму Буткевичу

22 серпня 2023, 16:35

Апеляційний суд у Москві підтвердив рішення щодо українського правозахисника та військовослужбовця Максима Буткевича, яке було оголошено у Луганську. Ця подія відбулася 22 серпня за повідомленням російського видання "Медіазони".

Судді Першого апеляційного суду, конкретно Мелехов, Ізотьєва та Троян, залишили незмінним покарання ув'язнення тривалістю 13 років для Максима Буткевича. Зауважується, що було враховано час тримання під вартою з 19 серпня 2022 року після визнання Міноборони росії факту його ув'язнення.

Підтримку Максимові Буткевичу на суд прийшли представники консульств Німеччини, Великобританії та Франції, а також правозахисники від "Меморіалу" – Олег Орлов і Світлана Ганушкіна. Сам Буткевич був присутній під час засідання через відеозв'язок із СІЗО в Луганську.

Максим Буткевич лише під час апеляційного засідання дізнався від тих, хто прийшов, що російський правозахисний «Меморіал» разом з українською правозахисною організацією «Центр громадянських свобод» та головою білоруського правозахисного центру «Весна» Алесем Бєляцьким отримав Нобелівську премію миру-2022.

«Про Нобелівську премію сюжетів не було жодних, поки був доступ до телевізора», - розповів Буткевич.

Про гучність цієї події свідчить той факт, що ім'я Максима Буткевича звучало у промові голови "Центру громадянських свобод" Олександри Матвійчук під час Нобелівської церемонії.

Нещодавно "Верховний суд лнр" засудив Буткевича до 13 років позбавлення волі. За обвинуваченням, він під час служби в батальйоні "Берлінго" у червні 2022 року в Сєвєродонецьку поранив двох цивільних жінок гранатометом.

Колеги та друзі Буткевича розповіли виданню «Грати», що підрозділ Буткевича передислокували на Донбас не раніше 14 червня, а до цього перебував у Києві та Київській області. У другій половині червня 2022 року Буткевич потрапив у полон.

У день так званого "вироку" голова Центру прав людини ZMINA (співзасновником якого є Буткевич) Тетяна Печончик розповіла Суспільному, що Буткевич перебуває у списках на обмін, а деякі його побратими з батальйону "Берлінго" вже звільнені.