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Суспільна думка
Події
22 серпня 2023, 17:49

На росії зняли з посади генерала «армагедон» Суровікіна – росЗМІ

Цілий російський генерал сергій "армагедон" суровікін знятий з посади командувача повітряно-космічними силами, але залишений у розпорядженні міноборони рф. Про це повідомив колишній головний редактор "Ехо москви" Олексій Венедіктов з посиланням на відповідний указ.

Самого наказу або його повного тексту у відкритому доступі наразі немає.

Ймовірно, він міг знати про плани євгена прігожина, командира пвк "вагнер", щодо заколоту. Генерал суровікін тривалий час співпрацював з вагнерівцями під час служби в Сирії 6 років тому.

Раніше The Wall Street Journal писало, що його утримують російські спецслужби та проводять допити.

Нагадаємо, що за час командування суровікіна окупаційними військами, — росія втратила Херсон і правобережжя Херсонщини, Харківщину та Лиман.

Джерело: "росЗМІ"
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