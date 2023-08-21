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Суспільна думка
Кримінал
22 серпня 2023, 18:04

Масштабні обшуки по всій країні в ТЦК СП, ВЛК та МСЕК

У національній поліції розпочато масштабне розслідування корупційних практик, пов'язаних з ухиленням від призову на військову службу. Впродовж цього дня, 22 серпня, правоохоронці здійснили більше ніж 200 обшуків у різних регіонах України, розповіли представники Національної поліції.

Згідно з отриманою інформацією, слідчі заходи здійснюються в рамках роботи з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки, військово-лікарськими комісіями та медико-соціальними експертними комісіями.

Представники поліції вказують на розкриття масштабних корупційних схем, за якими стояли службовці зазначених установ по всій країні. Відзначається, що за виявленими фактами розпочато кримінальні справи, що свідчить про високий рівень серйозності цього питання.

Наразі вже встановлено, що замовникам пропонувалися послуги щодо оформлення непридатності до служби чи інвалідності за певну винагороду. Це дозволяло уникнути призову на військову службу або затягнути його. Наразі, спеціалісти Державного бюро розслідувань вже встановили близько 388 осіб, причетних до підозрілих дій.

Крім того, почато кримінальні провадження за рядом статей, включаючи ті, що стосуються зловживання владою під час воєнного стану.

Представники правоохоронних органів обіцяють у майбутньому надати публічну інформацію про результати розслідувань та прийняті рішення у процесі.

Джерело: "Національна полиція"
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