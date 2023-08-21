У росіян паніка: для захисту «кримського моста» затоплюють пороми – ГУР

22 серпня 2023, 18:26

Агресори з росії придумали нескладний спосіб захисту «!Кримського мосту» у Керченській протоці — вони планують затоплювати пороми. Цю інформацію оприлюднило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у вівторок, 22 серпня.

За повідомленням розвідки, наразі російські військові проводять підготовчі заходи для затоплення вже другого порому. Загалом планується, що їх буде застосовано щонайменше шість, з метою створення захисного «бар'єру» перед мостом. Далі, між затопленими поромами планується встановити бонові загородження.

Аналітики відзначають, що останні напади на «Кримський міст» погіршили вже непросту ситуацію для російської військової групи на півдні України та викликали відчутну реакцію з боку військово-політичного керівництва на росії.

"кремль був змушений вжити кроки для захисту об'єкта, який має ключове значення для воєнної логістики російської окупаційної армії. Такий примітивний захист 19-кілометрового мосту, включаючи затоплення поромів, свідчить про спалах імпульсивних рішень ворога та внутрішню кризу в інтелектуальному та військово-політичному керівництві терористичного режиму на росії", - зазначено у повідомленні від ГУР.

Важливо відзначити, що «Кримський міст» знову став об'єктом атаки 12 серпня, коли окупанти підтвердили не менше двох серій ударів по цьому важливому транспортному зв'язку для росіян.

* фото ілюстративне