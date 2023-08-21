Судитимуть ще трьох колаборнтів з Луганщини за впровадження окупаційної політики

22 серпня 2023, 12:39

Прокурори Старобільської та Лисичанської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно трьох місцевих мешканців за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що влітку та восени 2022 року проросійськи налаштовані громадяни перейшли на бік ворога.

Колишній секретар судових засідань Старобільського райсуду став «начальником відділу організаційно-правової роботи філіалу державної установи «Фонд соціального страхування лнр у місті Старобільськ».

Друга обвинувачена – колишня директорка місцевого будинку культури, яка отримала посаду «в.о. керівника відділу культури» в окупаційній «адміністрації міста Лисичанська лнр».

Вона продовжила організовувати культурно-масові заходи під гаслом «руського миру» для жителів міста.

Ще одним колаборантом виявився ексспівробітник ДСНС. Він добровільно обійняв посаду «начальника міської пожежної станції м. Лисичанська мнс лнр».

Дотепер псевдопосадовці реалізують політику влади рф на тимчасово окупованій території регіону.

Наразі обвинувачені оголошені в розшук.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.