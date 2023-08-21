Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
22 серпня 2023, 12:39

Судитимуть ще трьох колаборнтів з Луганщини за впровадження окупаційної політики

Прокурори Старобільської та Лисичанської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно трьох місцевих мешканців за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що влітку та восени 2022 року проросійськи налаштовані громадяни перейшли на бік ворога.

Колишній секретар судових засідань Старобільського райсуду став «начальником відділу організаційно-правової роботи філіалу державної установи «Фонд соціального страхування лнр у місті Старобільськ».

Друга обвинувачена – колишня директорка місцевого будинку культури, яка отримала посаду «в.о. керівника відділу культури» в окупаційній «адміністрації міста Лисичанська лнр».

Вона продовжила організовувати культурно-масові заходи під гаслом «руського миру» для жителів міста.

Ще одним колаборантом виявився ексспівробітник ДСНС. Він добровільно обійняв посаду «начальника міської пожежної станції м. Лисичанська мнс лнр».

Дотепер псевдопосадовці реалізують політику влади рф на тимчасово окупованій території регіону.

Наразі обвинувачені оголошені в розшук.

Їм загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування здійснювали слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: