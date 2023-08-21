З самого ранку Дніпропетровщина під ворожим вогнем, поранено чоловіка

22 серпня 2023, 13:02

Уранці 22 серпня, Дніпропетровщина знову постраждала від атак з боку рф. Місто Кривий Ріг опинилось під обстрілом рф. Олександр Вілкул, мер Кривого Рогу, повідомив про вибух в місті приблизно о 6 ранку. Інформація про подію була опублікована у його офіційному Telegram-каналі.

"Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет", - написав Вілкул.

За попередньою інформацією, рф здійснила ракетний удар по місту, повідомив Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА. Внаслідок атаки один чоловік отримав поранення, лікуватись буде амбулаторно. Також зафіксовані пошкодження лінії електропередач та приватних будинків.

Це не перший випадок атаки рф на Дніпропетровщину. Попередньої ночі росія також атакувала Синельниківський район, спричинивши пожежу на приватному підприємстві. Рятувальники оперативно приборкали вогонь, та вдалося уникнути жертв і поранених.

Весь минулий день росія цілила по Нікополю і Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Ворог обстрілював міста з важкої артилерії. На щастя, загиблих та постраждалих вдалось уникнути.