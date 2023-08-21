На Херсонщині росіяни вбили літню жінку. Зруйновані будинки, четверо поранених

Війська росії вдарили по селищу Комишани на Херсонщині. Про це 22 серпня повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
"Під обстріл потрапили місцеві жителі, які перебували на вулиці. Травми несумісні з життям отримала 71-річна жінка", - наголосив він.
Крім того, до лікарні потрапив 55-річний чоловік, йому надають медичну допомогу.
Також, за минулу добу російські військові поцілили:
- у житлові квартали населених пунктів області;
- територію дачного кооперативу у Херсонському районі;
- територію фермерського господарства та національного парку у Бериславському районі.
Через російську агресію четверо людей дістали поранення.