В Чорному морі на бойове чергування росія вперше вивела новий ракетоносій «циркон»

22 серпня 2023, 15:33

росія вперше розмістила новий малий корабель "циклон" в Чорному морі для бойового чергування. Цей корабель має здатність нести до вісім ракет "калібр". Про це 22 серпня інформувала речниця Сил оборони півдня України, Наталія Гуменюк, в інтерв'ю телеканалу "Еспресо".

«В Чорному морі ситуація досить напружена. Корабельне угруповання посилено аж трьома ракетоносіями. Хоча серед них фігурує той новий "циклон", який ще не пройшов навіть випробувань. Наскільки він загрозливий, важко уявити та спрогнозувати. Але, за попередніми даними, кількість “калібрів” у такому випадку може бути доведена до 20 одиниць. З огляду на календарні дати (День Незалежности України. - прим. ред.), ми попереджали про можливі атаки», — розповіла вона.

Речниця відзначила, що вже в ніч на 22 серпня росія здійснила окремі удари за допомогою ударних безпілотних літальних апаратів (БпЛА) по Україні. Це може бути спрямовано на розвідувальні дії для виявлення систем протиповітряної оборони (ППО) та підготовку до можливих масованих атак.

Серед інших фактів, за інформацією від Defense Express, російський чорноморський флот налічує два фрегати, чотири корвети та можливо до п'яти субмарин, які здатні запускати ракети "калібр". Загальна потужність такого залпу може досягати до 70 крилатих ракет цього типу.

Раніше сергій аксьонов, так званий "глава" Криму, повідомив про підняття прапора над кораблем "циклон" у Керчі. Зазначено, що цей корабель є першим ракетоносним кораблем росії після втрати ракетного крейсера "москва". Будівництво ракетного корвета "циклон" розпочалось у 2016 році.