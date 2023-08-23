Ситуація щодо російського вторгнення на 23.08.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять 258,8 тис. осіб, знищено більше ніж 5300 артилерійських систем ворога ‒ Генеральний штаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 258820 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4373 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8488 (+12) од,
- артилерійських систем – 5318 (+23) од,
- РСЗВ – 722 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 491 (+0) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4324 (+12),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7745 (+23) од,
- спеціальна техніка ‒ 800 (+3).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!