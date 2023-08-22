На 10 років ув’язнення засуджено «Командира взводу» так званої «лнр»

23 серпня 2023, 18:15

За публічного обвинувачення Луганської обласної прокуратури громадянина визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, участі у діяльності не передбачених законом збройних формувань (ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 260 КК України).

Суд призначив йому покарання – 10 років позбавлення волі.

Прокурори довели, що з червня 2017 по 2021 рік мешканець смт Бугаївка Луганської області, який мав позивний «Шахтар», служив у лавах незаконного збройного формування «4 окремої мотострілкової бригади» на посаді «стрілець» «2 армійського корпусу народної міліції лнр (в/ч Л-74347)».

Останній дослужився до командира взводу мотострілецької бригади та був демобілізований на військову пенсію.

Натомість взимку 2022 року повторно вступив до складу тієї ж бригади на попередню посаду та у складі незаконного формування брав участь у бойових діях в Луганській та Донецькій областях.

На початку травня 2023 року біля села Кліщіївка Бахмутського району його затримали.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.