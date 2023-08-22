Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 серпня 2023, 18:57

Українські військові завдали удару по російському літаку в Чорному морі - ГУР

Українські військові виконали удар по російському літаку, який намагався атакувати український катер біля острова Зміїний у Чорному морі. За повідомленням Головного управління розвідки Міністерства оборони України, літак рф отримав пошкодження в результаті зіткнення.

«Сили безпеки та оборони України завдали удару по ворожому літаку в Чорному морі. У територіальних водах України поблизу острова Зміїний в районі так званих "вишок Бойка" сталося зіткнення російського військового літака та українських бойових катерів. Літак окупантів спробував атакувати військові судна Сил безпеки та оборони України. Однак отримав відповідь. Ворожа пропаганда поширила фейк про нібито ураження та затоплення українського катера. Насправді російська ракета впала у воду і продовжила рух на зустріч із крейсером "москва" – жодної шкоди українським військовим завдано не було», - розповіли у розвідці.

Військові ЗСУ відповіли на атаку, випустивши ракету з катера, яка завдала пошкоджень російському літаку. Внаслідок цього інциденту, ворожий літак був змушений покинути район та вирушити до найближчого аеродрому.

У попередніх звітах міністерства оборони росії була інформація про знищення швидкохідного військового катера Willard Sea Force з українською десантною групою на борту. Росіяни стверджували, що цей катер був знищений за допомогою авіаційної гармати. Проте, українські ЗМІ з посиланням на власні джерела відразу спростували ці повідомлення, незважаючи на відсутність офіційних підтверджень з боку України на той час.

Джерело: "ГУР МО"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: