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Суспільна думка
Події
23 серпня 2023, 20:16

На росії розбився літак пришгожина – росЗМІ

У середу, 23 серпня, у Тверській області на росії сталася авіакатастрофа, яка призвела до падіння бізнес-джету Embraer. Цю інформацію надали російські Telegram-канали.

Подія сталася у Бологівському районі Тверської області. За даними телеграм-каналу 112, на борту літака перебувало семеро людей, але всі вони загинули. Причини аварії наразі залишаються невідомими. Поки немає офіційної інформації щодо цієї авіакатастрофи.

Одночасно російський журналіст Олег Бочаров, у своєму Telegram-каналі вказує на можливу інтригу у цій події.

За його словами, літак, що зазнав катастрофи, належав ватажкові ПВК «вагнер» євгену пригожину. Однак, поки немає чітких підтверджень, чи перебував пригожин саме на борту цього літака. Він уточнив, що ситуація з катастрофою починає прояснюватися, і невідомо, чи буде ця ситуація мати вплив на подальші події.

Нагадаємо, 21 серпня відомий ватажок "вагнерівців" євген пригожин виклав відеозапис з Африки, де він говорив про "боротьбу за свободу континенту".

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