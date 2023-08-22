На літаку пригожина, що розбився на росії, могло знаходитись все керівництво «вагнерів» - росЗМІ

23 серпня 2023, 21:20

За інформацією провладного Telegram-каналу «Mash», російські пропагандисти розглядають можливість теракту як можливої причини падіння літака, на борту якого перебував євген пригожин, засновник ПВК «вагнера». Про це повідомляється у дописі на каналі.

Відзначається, що "одна з версій падіння літака, де був присутній пригожин, — теракт на борту". Спецслужби на росії наразі перевіряють цю інформацію.

Російський Telegram-канал «миг россии» також розповів, що на борту літака, що зазнав аварії, можливо перебував дмитро уткін – "права рука" пригожина. Канал стверджує, що особисті знайомі підтвердили загибель уткіна.

Поки неясно, чи вірною буде ця інформація, адже розслідування ще триває. Також згадується про інший літак, приналежність якого пов'язана з пригожином, який, схоже, здійснив посадку в москві після развороту у повітрі.

Згадаймо, що в середу, 23 серпня, в Тверській області на росії сталася авіакатастрофа літака, в якій загинув євген пригожин. Відомо також, що 21 серпня пригожин опублікував відео, у якому говорив про "боротьбу за свободу континенту".