На Сумщині в Ромнах росіяни знищили школу: загинули двоє освітян, є поранені

23 серпня 2023, 12:55

Внаслідок нападу агресорів із росії в місті Ромни сталася трагічна подія, в результаті якої загинули, як мінімум, двоє людей. Про це надійшла інформація від МВС у середу, 23 серпня.

"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще троє людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Також у наявності інформація, що під завалами можуть перебувати ще двоє співробітників навчального закладу. Тому рятувальники продовжують роботу на місці події.

Раніше було повідомлено, що російські військові використали безпілотний літальний апарат типу "Shahed" для нанесення удару по місту Ромни.