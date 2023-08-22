Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 серпня 2023, 12:55

На Сумщині в Ромнах росіяни знищили школу: загинули двоє освітян, є поранені

Внаслідок нападу агресорів із росії в місті Ромни сталася трагічна подія, в результаті якої загинули, як мінімум, двоє людей. Про це надійшла інформація від МВС у середу, 23 серпня.

"У Ромнах на Сумщині росіяни знищили школу та вбили щонайменше двох освітян. Їх тіла деблокували рятувальники ДСНС. Ще троє людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Також у наявності інформація, що під завалами можуть перебувати ще двоє співробітників навчального закладу. Тому рятувальники продовжують роботу на місці події.

Раніше було повідомлено, що російські військові використали безпілотний літальний апарат типу "Shahed" для нанесення удару по місту Ромни.

Джерелдо: "МВС України"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: