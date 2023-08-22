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Суспільна думка
Події
23 серпня 2023, 13:11

В Криму знищено комплекс С-400 на Тарханкуті – ГУР

В тимчасово окупованому Криму знищено російський комплекс С-400, — повідомляє Головне управління розвідки України.

23 серпня 2023 року близько 10.00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіусу дії С-400 «Тріумф».

Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це ― болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму.

* Зенітно-ракетний комплекс С-400 - вартість машини – близько 13 мільярдів рублів.

Джерело: "ГУР МО"
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