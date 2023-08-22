Як зараз виглядає дно Каховського водосховища

23 серпня 2023, 13:35

На території колишнього Каховського водосховища тепер ростуть нові рослини, зокрема конюшина, люцерна та інші. Це важливий крок у напрямі відновлення природного середовища, повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України у своєму офіційному акаунті на платформі Facebook.

Процес відновлення виконували спеціалісти Національного природного парку "Кам'янська Січ". Однією з ключових мет цієї ініціативи є захист від пилових бурь та запобігання поширенню чужорідних видів рослин, що можуть негативно впливати на екосистему.

Згадаймо, що 6 червня 2023 року російська окупаційна влада зруйнувала дамбу Каховської гідроелектростанції, що спричинило витік води протягом 13 днів. До 18 червня Каховське водосховище було фактично знищено.

Ця трагічна подія призвела до тяжких наслідків для понад 700 тисяч людей, які залишились без води. Особливо важкі наслідки спостерігаються у 180 населених пунктах Дніпропетровської, Миколаївської та Херсонської областей, де проживало близько 875 тисяч осіб. На жаль, загинули щонайменше 34 особи, ще 28 отримали поранення, а 39 осіб залишилися безвісти зниклими.

Однак, після спаду води на дні колишнього водосховища виявили різноманітні історичні артефакти, серед яких – печери монастиря, що, за легендою, приховували "золоту жилу".