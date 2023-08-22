Атака рф по школі в Ромнах: зросла кількість загиблих, рятувальна операція завершена

23 серпня 2023, 15:37

Про завершення аварійно-рятувальних робіт на місці атаки росіян на школу в Ромнах Сумської області надав інформацію міністр внутрішніх справ Ігор Клименко через свій Telegram-канал.

За новими даними, кількість жертв російської атаки збільшилась до чотирьох осіб. Рятувальники вже деблокували тіла директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря, які виявилися серед жертв цього трагічного інциденту.

Четверо осіб також отримали поранення, коли перебували біля школи в момент атаки.

"На фотографіях з місця руйнувань школи видно вцілілий вхід до укриття. Співробітники ДСНС вказують, що, на жаль, під час тривоги люди не встигли спуститися до безпечного місця", - зазначив міністр Клименко.

Нагадаємо, що атака на Ромни сталася сьогодні вранці. Спочатку було повідомлено про двох загиблих.

Також слід відзначити, що протягом минулої ночі російські сили випустили 20 безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на територію України. Захисні сили вже знищили 11 "шахедів", а також внаслідок цих атак була завдана шкода портовій інфраструктурі в Одеській області.