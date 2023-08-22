Україні достався цілий гелікоптер Mi-8 від росії в результаті спецоперації ГУР

23 серпня 2023, 16:20

Нещодавно, завдяки довготривалій спецоперації Головного управління розвідки, вдалося здійснити в Україні виманювання гелікоптера Мі-8 Збройних сил російської федерації.

Інформацію спочатку повідомили високопоставлені джерела з посиланням на Українську Правду, згодом цю інформацію підтвердив речник ГУР Андрій Юсов.

Згідно з джерелами, спецоперація української розвідки тривала понад пів року. Гелікоптер Мі-8 виконував міжбазовий рейс та перевозив деталі для винищувачів Су-27 та Су-30 СМ. Разом з пілотом на борту було ще двоє членів екіпажу, які не мали повної інформації щодо пункту призначення. Розвідникам вдалося здійснити виманювання гелікоптера російської сторони, і він безпечно приземлився в Харківській області.

"У результаті цієї спецоперації було припинено дії двох членів екіпажу. Пілот та його родина знаходяться в Україні, а родичів було евакуйовано з рф ще до виконання цієї операції", - додано у повідомленні.

Гелікоптер вже знаходиться в Києві, згідно з інформацією від джерел УП.

Пізніше цю інформацію підтвердив речник ГУР Андрій Юсов, який заявив, що екіпаж гелікоптера після приземлення був заарештований українськими військовими. Деталі цієї операції він обіцяє розкрити пізніше.