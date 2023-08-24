Ситуація щодо російського вторгнення на 24.08.2023

За 18 місяців широкомасштабної війни загальні втрати російських загарбників становлять уже 259,1 тис. осіб, знищено понад 8500 бронемашин ворога – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.08.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 259160 (+340) осіб,
- танків ‒ 4375 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8511 (+23) од,
- артилерійських систем – 5333 (+15) од,
- РСЗВ – 723 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 494 (+3) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4344 (+20),
- крилаті ракети ‒ 1406 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 7773 (+28) од,
- спеціальна техніка ‒ 801 (+1).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!