Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані «воєнкомам» чи будь-яким іншим посадовцям... Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у «воєнкоматі», комусь там хабарі в судах. Для будь-яких посадовців – це зрада держави!
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
24 серпня 2023, 16:46

Ворог вбив аграрія на Херсонщині, під обстрілом Миколаївка Каховського району – ОВА

Сьогодні зранку, 24 серпня, російські війська відкрили вогонь по селу Миколаївка Каховського району Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

Відзначають, що сьогодні близько 10:00 окупанти вдарили по селу Миколаївка Каховського району, ймовірно, з танка. Постраждав 67-річний чоловік.

«Близько 10:00 окупанти вдарили по населеному пункту, ймовірно, з танка. Внаслідок цього постраждав 67-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Після обіду, близько 13:50, на Херсонщині російська армія вбила аграрія.

Під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював у полі поблизу Широкої Балки. Чоловік отримав поранення несумісні з життям.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення військовими рф законів та звичаїв війни поєднаного з умисним вбивством.

Джерело: "Херсонська ОВА"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: