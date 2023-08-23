Ворог вбив аграрія на Херсонщині, під обстрілом Миколаївка Каховського району – ОВА

24 серпня 2023, 16:46

Сьогодні зранку, 24 серпня, російські війська відкрили вогонь по селу Миколаївка Каховського району Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВА у Telegram.

Відзначають, що сьогодні близько 10:00 окупанти вдарили по селу Миколаївка Каховського району, ймовірно, з танка. Постраждав 67-річний чоловік.

«Близько 10:00 окупанти вдарили по населеному пункту, ймовірно, з танка. Внаслідок цього постраждав 67-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Після обіду, близько 13:50, на Херсонщині російська армія вбила аграрія.

Під ворожий обстріл потрапив тракторист, який працював у полі поблизу Широкої Балки. Чоловік отримав поранення несумісні з життям.

Прокуратура відкрила кримінальне провадження про порушення військовими рф законів та звичаїв війни поєднаного з умисним вбивством.