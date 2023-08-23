Україні до свята: турецька компанія Baykar подарувала безпілотник Bayraktar ТВ2

24 серпня 2023, 17:00

Турецька компанія Baykar Makina вирішила відзначити День Незалежності України особливим подарунком — ударним безпілотником Bayraktar ТВ2, який був переданий українським розвідникам. Ця новина була оголошена представниками ГУР Міноборони України у Telegram.

У повідомленні зазначається: "Турецька компанія Baykar Makina особливим чином привітала Україну з Днем Незалежності. 24 серпня українська розвідка отримала в подарунок від виробника відомих безпілотників ударний БПЛА Bayraktar TB2."

Подарунок від Baykar Makina вже не вперше - 25 січня цього року компанія передала ГУР два безпілотники Bayraktar TB2. Розвідка висловила вдячність компанії та підкреслила, що "найкращий подарунок на свято — нова зброя, яка допоможе знищувати ворога та відстоювати нашу свободу та незалежність."

Слід відзначити, що в Україні активно розвивається застосування та виробництво безпілотників. Так, компанія Baykar Makina у липні розпочала будівництво заводу, а влітку закрили відразу два великі збори на безпілотники для розвідників ГУР та ЗСУ.