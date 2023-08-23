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Суспільна думка
Події
24 серпня 2023, 17:30

Обстріл центра Херсону: троє поранених, серед яких одна дитина

У четвер, 24 серпня, у Херсоні відбувся обстріл міста російськими військовими, що призвело до поранень 7-річної дівчинки. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

Спершу, голова ОВА попередив про загрозу обстрілу у центрі Херсона та закликав усіх містян пройти в укриття. Згодом стало відомо, що під час обстрілу постраждала дитина.

7-річна дівчинка отримала поранення спини, рук та ніг під час удару ворожого снаряду в її квартирі. Потерпілу дитину з середньою тяжкістю поранень госпіталізували, де їй надають необхідну медичну допомогу.

За даними Офісу генерального прокурора, в результаті обстрілу постраждали троє мирних жителів, включаючи дитину. Обставини події вивчаються у рамках досудового розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України).

Джерело: "Херсонська ОВА, Обласна прокуратура"
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